Gosti N1: Izbegnut "rijaliti" ispred Pinka, "program" nasilja nije realizovan

Izvor: N1

Odluka da protestna kolona ne ide do zgrade Pinka je "racionalni politički gest i stvar razuma", kaže sociolog kulture Ratko Božović. Dodaje da je izbegnut "belaj", za koji je, kaže, uveren da bi se dogodio da je odlučeno drugačije. Profesor Fakulteta političkih nauka Đorđe Pavićević kaže da je izbegnut pokušaj da se napravi "najskuplji rijaliti".

U subotu uveče je protest "Jedan od pet miliona" počeo ispred Vlade Srbije, a iako je bilo najavljeno, protestna šetnja nije išla do zgrade TV Pink. Od toga se odustalo jer je vlast, kako tvrde organizatori, imala u planu da izazove nerede. S druge strane, premijerka Ana Brnabić je poručila da je opozicija ta koja želi provokacije i incidente i izvinila se građanima što nije izvela policiju na ulice.

"Ovakva odluka je stvar razuma i racionalni politički gest. Ubeđen sam da bi bilo belaja. To je izbegnuto, a kada je izbegnuta prevara, onda je to dobro...Mislim da oni koji su to očekivali, da su sada razočarani...Program Pinka nije realizovan, a program je bio nasilje", kazao je profesor Božović u Novom danu i dodao da se nalazimo u jednom "prostoru prevarologije".

Pavićević je kazao da su pripreme za "doček" ispred Pinka trajale danima.

"I to je bio pokušaj da se sve pretvori u najskuplji rijaliti, koji bi orkestrirao DJ Žeksi. Odbijanje da se igra ta igra je bilo pametno...A i pokazuje nešto veoma važno, a to je činjenica ko zaista priželjkuje nasilje. Ideja da se ne ide do Pinka je više smetala vlasti, pa je odmah odjednom Ana Brnabić izvinjava, a Željko Mitrović sve pretvara u žurku koja se dešava", kazao je Pavićević.

Prema njegovim rečima, stvar o tome ko želi nasilje je jasna "ako se pogleda ko je želeo taj rijaliti, ko su scenaristi i ko se igra Boga".

"Priča o nasilju je kratkog duha, a i čitamo ga pogrešno. Taj momenat kada neko spontano ulazi u RTS vide kao strašnu stvar, pa se samo pominju vešala i ta testera, koja je bila namenjena za drugi program...Ovde se istakne jedan fragment, pa onda onda on tumači, sto je propaganda. Pitaju me ljudi posle petog protesta u Beogradu: ' Šta se to dešava tamo?'. Ovde sredstva informisana nisu tu da bi da informisala, nego dezinformisala. Po meni je TO nasilje", kazao je Božović.

Kako je rekao, mi smo u znaku jedne propagande.

"Veoma mi je žao što se sredstva za infomisanje pretvaraju u propagandu, jednu totalitarnu propagandu, baš onakvu kakva treba vlasti. Ja medije vidim kao sredstva koja pacifikuju stvari, koja se ne opredeljuju da se tako prizemno stavljaju u službu vlasti. Pa i i mi u Beogradu, da nema N1, ne bismo znali šta se dešava", rekao je Božović.

Izvor: N1

Komentarišući dešavanja ispred Skupštine grada, kada odbornicima opozicije nije dozvoljeno da uđu u tu instituciju i predaju svoje zahteve, jer je grupa žena stala na ulaz i blokirala ga, Pavićević kaže da se "jasno videlo koliko je sve to bilo iscenirano".

"Videli ste koliko je to bilo iscenirano. Istog trenutka pojavili su se analitičari na Pinku, zakazana je konferencija za novinare...Ono što rade mediji pod kontrolom vlasti je mnogo više od nasilja - oni pokušavaju da uđu u ulogu onoga ko interpretira šta je nasilje. Pa će nasilje biti onaj ko lepi nalepnice, a ne Jutka u Brusu ili džipovi koji zastrašuju građane", kazao je Pavićević.

Prema njegovim rečima, opozicija je dosta defanzivna, jer je u situaciji da stalno odgovara na optužbe vlasti.

Mi teško možemo da pretpostavimo da imamo posla sa zrelim i odgovornim političkim akterima Đorđe Pavićević

U subotu je, u trenutku kada je protestna kolona krenula od Vlade ka Terazijama, jedan muškarac legao na asfalt u Ulici kneza Miloša i odbijao da se pomeri. Obezbeđenje protesta je potom preusmerilo kolonu i čoveka koji je ležao upitali da li je potrebno da pozovu hitnu pomoć.

"Pa nema ovde verovanja, ovo je sve velika laž, velika prevara propagandnih medija. Imate to - ako je čovek doveden da legne, on je pretučen. Imate rđavu , diletantsku predstavu. Imate i onaj dan kada se skida Simonović s funkcije, kada dolaze ovi iz opozicije, a naspram njih se pojavljuju branioci tog čoveka...Pa onda Jutku, koga brane žene koje je on ponizio...", kaže Božović.

A onda i "predstava" ispred Skupštine Beograda.

"To je sve tako sinhronizovano. Pa zašto nisu primili to što su tražili građani. Odbornici hoće nešto da predaju...pa ne treba od toga praviti dramu, nek se zna šta traže. Ako odgovorite na to, nećete imati ono što se desilo na kraju protesta...I sve je to predstava pravljena iz jedne glave. Ovde imamo politku osvete odavno, i to nije dobro. Nije dobro da je kontrolišu mediji, nemamo ni kritičku javnosti, nemamo diskusiju, ne znamo ni o čemu diskusija, jer nemamo pojma šta se dešava...", ocenio je Božović.

Izvor: N1

Sociolog kulture kaže i da je primetan "militantan, ratnički jezik 'odozgo'" i kaže da se to mora promeniti. "Da imamo jezik razumevanja, tolerancije, da čujemo drugoga", navodi Božović.

Na pitanje da li očekuje raspisivanje prevremenih izbora, profesor Božović kaže da bi želeo da se "opamete svi na političkoj sceni".

"Jer je ovo jedan haos! Treba stvoriti adekvatne pretpostavke za fer izbore. U ovim uslovima ići na izbore je glupo...Dabome, nismo mi naivni, ima smisla dobiti vlast jedino preko izbora, ali ako nemamo adekvatne pretpostavke, nema smisla da se dešava ono što se radilo recimo, u Skupštini Srbije. To nije viđeno u istoriji parlamentarizma", kazao je.

Prema rečima Pavićevića, dešavanja u bliskoj budućnosti zavisiće od nekoliko stvari.

"Biće vruće, odluka će zavisiti od nekoliko stvari. Prvo od razvoja međunarodne situacije, naročito pregovora oko Kosova i trenutka kada će se odlučiti da se raspišu izbori. A to je teško predvideti, jer nemamo posla sa standardnim političkom logikom...Bilo bi dobro da mi izađemo iz ove situacije na miran način, jer bi to pokazalo zrelost društva i političkih aktera. Ono u šta ne mogu da se zakunem, to je da mi teško možemo da pretpostavimo da imamo posla sa zrelim i odgovornim političkim akterima", rekao je Pavićević.